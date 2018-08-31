В Венесуэле задержали 131 человека за попытки "пошатнуть" экономику

За неделю в Венесуэле по обвинению в дестабилизации экономики и саботаже объявленных властями финансовых мер задержаны 131 человек, из них 92 взяты под стражу. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб, передает Agencia Venezolana de Noticias.

По его словам, многие из задержанных – начальники крупных торговых сетей.

"Эти люди подозреваются в таких преступлениях, как перепродажа, спекуляция, скупка в спекулятивных целях, бойкот и дестабилизация экономики", - заявил генпрокурор.

Жители Венесуэлы тысячами бегут из страны из-за тяжелой экономической ситуации. По некоторым подсчетам, число экономических беженцев из Венесуэлы уже достигло миллиона человека. Ранее президент Венесуэлы увеличил минимальную зарплату в 60 раз, напоминает korrespondent.net.