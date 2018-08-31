"Она была моей жизнью". Американка женилась на свой умершей подруге

Суд штата Юта объявил законными супругами 74-летнюю американку Бонни Фостер и ее подругу Беверли Гроссан, скончавшуюся в мае этого года в Солт-Лейк-Сити. Эта пара прожила в гражданском браке более 50 лет.

Однополые браки в этом американском штате были узаконены в 2013 году, но закона о гражданском браке в Юте нет. Тем не менее его жители могут в таких случаях подавать прошения в суд о признании брака действительным, отмечает ВВС.

Бонни Фостер говорит, что в момент, когда прозвучало решение судьи, ее сердце наполнилось любовью. Адвокат женщины Роберт Хул сказал, что решение судьи необычно, хотя и не является беспрецедентным.

"В Юте это второе решение подобного рода, - говорит адвокат. - В отношении разнополых пар подобные случаи особенно редки".

Роберт Хул, знавший эту пару много лет, утверждает, что эти две женщины были очень близки. Они впервые встретились в Нью-Йорке в январе 1968 года, когда Бонни Фостер решила сбежать от избивавшего ее мужа.

Бонни залечивала сломанные ребра и прятала синяки под темными очками.

"Я была вся переломана, - вспоминает Бонни Фостер. - Она подошла ко мне и сказала: "Сними очки, на улице январь".

Все произошло в один миг: "Я влюбилась. Заглянула в ее синие глаза и влюбилась. Она стала для меня единственной", - говорит Бонни.

Спустя неделю они стали жить вместе и с этого момента были неразлучны. Всю свою совместную жизнь пара была вынуждена преодолевать различные трудности, связанные с плохим здоровьем Бонни Фостер. Ей пришлось бороться с раком груди и раком шейки матки, она ослепла, прошла через 29 поддерживающих операций. Из-за редкой костной инфекции в 2016 году ей ампутировали обе ноги.

"Она всегда была рядом, поддерживала меня. Она была женщиной удивительных моральных принципов", - говорит Бонни Фостер о своей подруге.

Несмотря на то, что последний месяц перед смертью Беверли женщины лечились в разных больницах, Бонни была рядом с подругой, когда та умерла.

"Я потеряна. Я не знаю, кто я теперь. Она была моей жизнью", - говорит женщина.