СМИ: в Нижегородской области прогремел взрыв на оборонном предприятии, есть погибшие

На крупном оборонном предприятии в Нижегородской области прогремел взрыв, есть погибшие пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Инцидент произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске", — уточнил собеседник РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали.

В результате взрыва возник пожар на площади около сотни квадратных метров, сейчас его пытаются локализовать и потушить. Обстоятельства ЧП выясняются.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.