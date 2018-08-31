Дональд Трамп угрожает вывести США из состава Всемирной торговой организации

Президент США Дональд Трамп угрожает вывести Америку из состава Всемирной торговой организации.

"Если они не изменятся, я бы вышел [из состава] ВТО", - сказал Трамп в интервью агентству Блумберг.

ВТО была основана для того, чтобы устанавливать правила международной торговли и разрешать разногласия между странами. Но Трамп, который придерживается протекционистских взглядов, убежден, что ВТО предвзято относится к США.

В четверг он сказал, что заключенный в 1994 году договор о создании ВТО был наихудшим торговым соглашением в истории, хотя одновременно признал, что в ряде диспутов в рамках ВТО США одержали верх.

Слова Трампа о возможном выходе из состава ВТО подчеркивают расхождения между торговой политикой американского президента и принципами свободной торговли ВТО. Одновременно Вашингтон блокирует назначение новых судей в структуру ВТО по разрешению торговых споров, что потенциально может парализовать эту систему, передает ВВС.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер также обвиняет ВТО в том, что эта организация посягает на суверенность США.