В США столкнулись автобус и фура: семь погибших

В американском штате Нью-Мексико произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В аварии погибли семь человек и более 30 получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба полиции штата в Twitter в пятницу, 31 августа

Отмечается, что в момент аварии в автобусе было 49 пассажиров. Он следовал из города Альбукерке (штат Нью-Мексико) в Финикс (штат Аризона), передает korrespondent.net.

По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо. Водитель потерял управление и пересек разделительную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом.