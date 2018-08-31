Ученые назвали самую полезную диету для пенсионеров

Переход на средиземноморскую диету позитивно сказывается на здоровье не только молодых людей, но и самых пожилых жителей планеты. К такому выводу пришли итальянские ученые, опубликовавшие статью в British Journal of Nutrition.

"В отличие от наших коллег, мы сфокусировались на людях, которые уже находятся в возрасте, а не на всех жителях конкретного района или страны. Мы показали, что диета, богатая фруктами, овощами, рыбой, оливками и злаками, понижает вероятность их смерти примерно на 25%", — рассказывает Марьялаура Боначчо из Средиземноморского нейрологического института в Поццилли (Италия).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов, передает РИА Новости.

Подобные плюсы от средиземноморской диеты, как отмечают Боначчо и ее коллеги, были зафиксированы у людей, которые питались ей всю жизнь и жили в достаточно комфортных условиях, которых могли быть лишены люди, вынужденные употреблять фаст-фуд и другую дешевую пищу.

Это заставило ее команду провести свои собственные наблюдения, в рамках которых ученые попытались оценить последствия от перехода на средиземноморскую диету в преклонные годы жизни. Для этого Боначчо и ее коллеги воспользовались данными, которые собирали участники проекта Moli-sani, одного из самых крупных диетических исследований в Италии.

В нем, как отмечают ученые, участвовало примерно 12 тысяч людей из разных возрастных и экономических категорий, в том числе и большое количество пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше. Каждый участник этого проекта регулярно рассказывал медикам о том, как менялась его диета с течением времени, а они наблюдали за сдвигами в состоянии его здоровья.

Объединив эти данные с результатами аналогичных наблюдений в 11 других странах Европы, ученые попытались выяснить, как переход на средиземноморскую диету влиял на продолжительность жизни пенсионеров.

Их расчеты показывают, что даже поздний переход на подобную пищу заметно снижает шансы на преждевременную смерть – на 24% у мужчин и на 29% у женщин. Чем активнее пенсионеры придерживались подобной диеты, тем более выраженным был этот эффект – вероятность умереть падала на 6% при движении вверх по специальной десятибалльной шкале соблюдения диеты (MDS).

Еще сильнее диета влияла на шансы преждевременной гибели от инсультов, инфарктов и прочих болезней мозга и кровеносной системы. Вероятность их приобретения понижалась примерно на 9 и 11% для мужчин и женщин на каждый балл этого рейтинга.

Причиной этого, как считают ученые, было то, что подобная пища содержит в себе большое количество ненасыщенных жиров, благотворно влияющих на работу сосудов и помогающих организму избавиться от "вредных" разновидностей холестерина.

В ближайшее время Боначчо и ее коллеги планируют изучить, какие продукты сильнее всего влияют на здоровье пожилых людей, и сформулировать наиболее полезную диету для продления их жизни.