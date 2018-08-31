Переход на средиземноморскую диету позитивно сказывается на здоровье не только молодых людей, но и самых пожилых жителей планеты. К такому выводу пришли итальянские ученые, опубликовавшие статью в British Journal of Nutrition.
"В отличие от наших коллег, мы сфокусировались на людях, которые уже находятся в возрасте, а не на всех жителях конкретного района или страны. Мы показали, что диета, богатая фруктами, овощами, рыбой, оливками и злаками, понижает вероятность их смерти примерно на 25%", — рассказывает Марьялаура Боначчо из Средиземноморского нейрологического института в Поццилли (Италия).
Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.
К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов, передает РИА Новости.
Подобные плюсы от средиземноморской диеты, как отмечают Боначчо и ее коллеги, были зафиксированы у людей, которые питались ей всю жизнь и жили в достаточно комфортных условиях, которых могли быть лишены люди, вынужденные употреблять фаст-фуд и другую дешевую пищу.
В нем, как отмечают ученые, участвовало примерно 12 тысяч людей из разных возрастных и экономических категорий, в том числе и большое количество пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше. Каждый участник этого проекта регулярно рассказывал медикам о том, как менялась его диета с течением времени, а они наблюдали за сдвигами в состоянии его здоровья.
Объединив эти данные с результатами аналогичных наблюдений в 11 других странах Европы, ученые попытались выяснить, как переход на средиземноморскую диету влиял на продолжительность жизни пенсионеров.
Еще сильнее диета влияла на шансы преждевременной гибели от инсультов, инфарктов и прочих болезней мозга и кровеносной системы. Вероятность их приобретения понижалась примерно на 9 и 11% для мужчин и женщин на каждый балл этого рейтинга.
В ближайшее время Боначчо и ее коллеги планируют изучить, какие продукты сильнее всего влияют на здоровье пожилых людей, и сформулировать наиболее полезную диету для продления их жизни.
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