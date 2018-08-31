Южная Корея направит спецпосланника в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял решение направить специального посланника в КНДР 5 сентября, сообщил в ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции представитель администрации южнокорейского главы Ким Ый Гём.

"Спецпосланник в Северной Корее обсудит конкретное расписание межкорейского саммита, развитие межкорейских отношений, процесс денуклеаризации Корейского полуострова и мирное урегулирование", — сказал Ким Ый Гём.

На вопрос журналистов о том, кто именно может поехать в КНДР, Ким Ый Гём ответил, что "это еще не было определено и будет обсуждаться", передает РИА Новости.