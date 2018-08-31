На Алтае обнаружили вмерзшее в лед тело альпиниста

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела альпиниста в ледниках вершины горного хребта Актру на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело мужчины обнаружила группа альпинистов 24 августа, они сообщили об этом в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

"Спасатели предполагают, что это труп 49-летнего альпиниста из Белокурихи. По крайне мере, на это указывают одежда и находившиеся при нем предметы. Мужчина пропал без вести в горах Алтая еще в мае 2014 года. Но поиски так и не увенчались успехом", — говорится в сообщении.

Родственники пропавшего мужчины уже выехали на опознание, передает РИА Новости.

Сейчас проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия. Имя погибшего человека пока не называется, так как его личность еще не подтвердилась.