Австралийский кинорежиссер-документалист Джеймс Рикетсон, арестованный в Камбодже в июне 2017 года за использование дрона для съемок массового оппозиционного митинга, в пятницу приговорен судом Пномпеня к 6 годам тюрьмы за шпионаж, сообщает из столицы Камбоджи австралийский телеканал ABC.
В тексте приговора в отношении 69-летнего Рикетсона говорится, что австралиец признан виновным в "подрыве национальной безопасности Камбоджи в форме шпионажа на иностранное государство". В обвинительном заключении, представленном суду прокуратурой, сказано, что Рикетсон в течение 20 лет занимался на территории Камбоджи шпионажем в пользу неназванного иностранного государства под видом кинорежиссера-документалиста, снимающего фильмы о стране, говорится в сообщении.
В течение 14 месяцев следствия и судебного процесса в суде первой инстанции Рикетсон отказывался признать себя виновным, выкрикивал в зале суда заявления для СМИ о своей невиновности, и постоянно предлагал прокуратуре Камбодже сообщить суду и ему, на какую именно страну он работал в качестве шпиона. Кинорежиссер может обжаловать приговор суда первой инстанции в апелляционном суде Камбоджи в течение 30 дней, Передает РИА Новости.
Рикетсона арестовали в Пномпене в июне 2017 года во время массового митинга оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи, когда он использовал дрон с видеокамерой для съемки самого митинга и действий камбоджийской полиции по отношению к митингующим. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже на неназванное иностранное государство и попытках нелегальной видеосъемки секретных объектов камбоджийской армии и полиции. Следователи нашли в его компьютере переписку с руководством камбоджийской оппозиции, в которой режиссер выражал симпатию в отношении оппозиции и резко критиковал правящую Народную партию Камбоджи.
Австралиец, известный в своей стране кинорежиссер, снявший три художественных и более десятка документальных фильмов в Австралии, Африке и Азии, утверждал на суде, что во время демонстрации снимал эпизод своего третьего за 20 лет документального фильма о Камбодже. Ранее, в 2014 году, он уже был приговорен судом Пномпеня к денежному штрафу и условному сроку заключения за угрозы в адрес камбоджийского филиала одной из австралийских религиозных организаций, которую он обвинял в торговле детьми.
В сентябре 2017 года несколько руководителей Партии национального спасения Камбоджи были обвинены в государственной измене и подготовке "цветной революции" с помощью и в интересах США. Руководитель партии был арестован на основании его собственных признаний в международных СМИ о его связях с США и помощи США в продвижении его карьеры политика.
Оппозиционная партия по решению Верховного суда была распущена в ноябре 2017 года. На всеобщих выборах в июле 2018 года Народная партия Камбоджи одержала победу, получив все 125 парламентских депутатских мандатов при 83-процентной явке избирателей на избирательные участки.
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