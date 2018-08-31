Настоятеля храма под Барнаулом заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

В Алтайском крае задержан настоятель храма Богоявления Господня в селе Черемное. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

По данным следствия, преступление было совершено 20 июля в Октябрьском районе Барнаула на берегу реки Обь. Священник, говорится в сообщении, «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, передает meduza.io. Его имя в официальном сообщении не указано. На сайте храма в селе Черемное сказано, что настоятелем является 49-летний Андрей Киселев.