Жителей Молдовы поздравляют с Днем языка

Граждан Молдовы с Национальным днем языка поздравили руководители страны.

Президент Игорь Додон отметил в соцсетях, что отмечает день молдавского языка, как написано в Конституции. Он добавил, что в Молдове проживают множество этносов, и задачей власти остается сохранение всех языков, которые находятся в обращении".

Председатель парламента в своем праздничном поздравлении вспомнил Евангелие от Иоанна. "Вначале было слово. Это было первым творением Господа, который создал все" - пишет спикер. Он призвал гордиться своим языком и не забывать тех, кто боролся за румынский язык.



Премьер-министр Павел Филип подчеркнул, что в 2013 году с решением Конституционного суда румынский язык вернулся домой. Глава правительства призвал учиться говорить на своем языке правильно и прививать уважение к языку своим детям.



Как отметил председатель Демпартии Влад Плахотнюк, мы нередко забываем, что возвращение права говорить и писать на языке предков было огромным достижением. Он назвал общей обязанностью сохранение румынского языка и воспитание поколения, которое будет владеть им блестяще.



