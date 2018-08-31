"Шериф" покидает Лигу Европы

Тираспольский "Шериф" не смог выйти в групповой этап Лиги Европы. Желто-черные проиграли в плей-офф азербайджанскому клубу "Карабах" Агдам.

После домашней победы 1:0 "Шериф" уступил в ответной встрече 0:3. Счет был открыт на восьмой минуте. Отличился Максим Медведев.

Незадолго до перерыва Вильд Герье удвоил преимущество азербайджанской команды. А на 55-й минуте Филип Озобич похоронил надежды "Шерифа" выйти в следующий этап.

Не будет в групповом турнире Лиги Европы и румынских команд. Домашняя победа над венским "Рапилом" 2:1 оказалась недостаточной для бухарестского ФЧСБ - в первой игре он уступил 1:3.

ЧФР Клуж, проигравший в гостях 0:2 "Дюделанджу" из Люксембурга, опозорился и дома. На этот раз румынская команда уступила 2:3.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня вечером в Монако.