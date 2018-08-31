Всемирный банк предоставит Молдове заем в 35 млн долларов

Молдова улучшит качество и прозрачность систем управления земельными ресурсами и оценки недвижимой собственности благодаря займу в 35 млн долларов на проект "Регистрация и оценка земли", одобренного Советом директоров Всемирного банка.

Проект позволит властям страны проводить массовую оценку и регистрацию на национальном уровне без прямых затрат для граждан и деловой среды.

Как сообщает Молдпрес, в результате внедрения проекта граждане, местные и иностранные инвесторы, государственные учреждения и агентства ощутят повышенную безопасность прав собственности, а рынок недвижимости станет более развитым. Приоритетными направлениями деятельности Группы Всемирного банка в рамках оказания помощи являются повышение неподкупности, прозрачности и эффективности кадастровой системы и проведение оценки недвижимой собственности.

"Проект обеспечит продолжение предыдущей деятельности по массовой регистрации недвижимости в Республике Молдова, проводимой на протяжении ряда лет", - рассказала директор по Молдове в рамках Всемирного банка Анна Ахалкаци.