Twitter ужесточит правила размещения политической рекламы в США

Twitter введет сертификацию для заказчиков политической рекламы в США, сообщила администрация соцсети.

Ужесточение правил коснется рекламных постов, посвященных выборам и законодательным вопросам национального значения.

Заказчик платных постов на эти темы обязан будет пройти сертификацию, в рамках которой ему надо раскрыть свою личность и место жительства в США. Twitter будет маркировать оплаченные посты в ленте пользователей, указывая, кто их оплатил.

Новые правила вступят в силу с 30 сентября. После этой даты Twitter удалит всю рекламу, заказчики которой не прошли сертификацию, передает meduza.io.

"Цель этой политики — сделать более прозрачным размещение рекламы, пытающейся влиять на позицию людей по вопросам, которые могут иметь значение для результатов выборов," - отмечают в TWITTER.

Администрация Twitter ранее признала, что российская «фабрика троллей» использовала соцсеть для предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США. Американские власти выразили опасение, что Россия также может попытаться вмешаться в выборы в Конгресс, который пройдут 6 ноября.