Житель Красноярска похитил жену с ребенком и угрожал взорвать дом

Ранее судимый житель Красноярска похитил жену и маленького сына, удерживал их в частном доме и грозился взорвать там газовый баллон, в результате штурма он был задержан, сообщила официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

"На место происшествия выехали представители оперативных служб и силовых ведомств региона. В ходе переговоров с мужчиной удалось убедить его добровольно отпустить жену и ребенка, после чего он вновь закрылся в доме и открыл вентиль газового баллона. Было принято решение штурмовать дом, и через несколько минут бойцы Росгвардии по Красноярскому краю в ходе штурма задержали подозреваемого", — сказала Шаманская.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), передает РИА Новости.

"Мужчина после задержания выразил искреннее раскаяние в совершенном преступлении. Вместе с супругой они воспитывают семь детей, возраст которых от 2 до 12 лет", — пояснила представитель СК региона.