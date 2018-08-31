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Пенсионер построил дом на соснах, чтобы испортить жизнь соседям
// фото: SHUTTERSTOCK.COM
13:51, 31 Aug 2018
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В садовом товариществе под Нижним Тагилом пенсионер построил дом на соснах, которые соседи отказались спилить.

Необычную постройку владельцы участка, на котором и расположены сосны, обнаружили, вернувшись из отпуска. Сосед неоднократно просил их спилить деревья – ему якобы мешали шишки и иголки, которые с них опадают, и хозяйка участка с соснами пообещала вернуться к вопросу осенью.

Домик расположен на высоте 18 метров, и мужчина отказывается демонтировать конструкцию. Он уже провел туда электричество, планирует построить мост, соединяющий дом с лесом, и позвать в гости Владимира Путина, пишет портал 66.ru.

Вопрос о собственности пенсионер решил просто: заявил, что дом находится в воздухе, и к собственности соседей не имеет никакого отношения. При этом требует с соседей 4 тысячи рублей, затраченных на стройматериалы, и уверяет, что их участок теперь стал дороже на 100 тысяч рублей – в эту сумму он оценил дом, передает vesti.ru.

Мужчина, по словам соседей, себя вызывающе: стучит в кастрюлю и ходит голым, а из дома на участок постоянно падают тяжелые инструменты и доски.




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