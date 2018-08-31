В Молдову доставят граждан страны, пострадавших в ДТП в России

Мужчина 47 лет, пострадавший в ДТП в Калужской области и госпитализированный в больницу в том же городе, а так же мужчина 44 лет, который получил производственную травму, будут доставлены на родину из Российской Федерации.

Пациенты должны прибыть в страну на поезде, а из Окницкого района будут доставлены двумя экипажами SMURD в столицу в Институт скорой помощи, передает ipn.md.

Для мониторинга состояния здоровья мужчин и с целью безопасной их перевозки, в Российскую Федерацию выехали два офицера Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Врачи будут оказывать помощь пациентам на протяжении всей дороги. По информации ГИЧС, офицеры вместе с пострадавшими должны прибыть в страну утром 1 сентября.



Восемь человек погибли на месте в аварии, которая произошла 4 августа на трассе М3 в сторону Украины, в районе Калужской области, Российской Федерации. Шесть из них были молдавскими гражданами. Еще восемь молдавских граждан пострадали и были госпитализированы, один из которых умер в больнице в России. После стабилизации состояния здоровья, пять молдаван были доставлены на родину. Один остается в России.