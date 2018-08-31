Трое полицейских пытали водителя, заподозрив его в хищении 5 миллионов

Трое полицейских в Хабаровском крае обвиняются в избиении водителя машины "Почты России", у которого из автомобиля пропал мешок с пятью миллионами рублей, предназначенных на выплаты пенсий. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

ЧП произошло 6 июня 2018 года, когда по прибытии автомобиля "Почты России" из деревни Богородское в поселок Де-Кастри Ульчского района, перевозившего деньги и почтовые отправления, обнаружилась пропажа одного мешка, в котором находилось почти 5 миллионов рублей. Эти средства предназначались для выплаты пенсий местным жителям.

К поискам подключились местные полицейские, которые заподозрили шофера в краже, несмотря на то, что он отрицал свою вину. В этот же день бравые стражи порядка с целью устрашения вывезли водителя в лесной массив на окраине Богородского, где избили. Затем продолжили экзекуцию в отделе полиции, применив в отношении подозреваемого электрошокер. Несмотря на истязания, мужчина не взял вину на себя и вечером 7 июня 2018 года был отпущен из отдела, передает Вести.ру

Спустя несколько дней пропавший мешок с деньгами нашли местные жители на дороге, по которой проезжала машина "Почты России" и вернули долгожданную находку владельцу, который пожаловался на произвол полицейских.

После этого к делу подключились представители собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю и сотрудники Следственного комитета по региону. Все трое истязателей допрошены, а двое уже арестованы. В отношении их коллеги решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение данного преступления преступникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.