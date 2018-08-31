Ради науки: любителям авокадо заплатят по 300 долларов

Сразу четыре американских университета занимаются подбором волонтеров для участия в необычном эксперименте. Им нужно найти 250 человек, которые будут готовы в течение полугода есть авокадо. Все это, конечно, ради науки.

Джоан Сабате объясняет, что цель исследования – выяснить, может ли регулярное употребление авокадо способствовать снижению количества висцерального жира и, соответственно, помогать избавлению от лишних килограммов. Найти добровольцев для этого исследования оказалось непросто, ведь они должны не просто хотеть получить 300 долларов, но и соответствовать ряду критериев, которых у исследователей немало.

Идеальный участник эксперимента должен быть старше 25 лет, должен быть готов каждый день съедать по одному авокадо или же есть каждый месяц всего по два плода. Обхват талии у мужчин должен быть не менее 101 см, а у женщин – 89 см и более.

Всех участников собираются разделить на две группы – те, кто войдет в контрольную, должны будут есть не более двух авокадо в месяц, а участники из тест-группы будут есть авокадо каждый день.

Эксперимент продлится 6 месяцев. В качестве компенсации каждый участник получит 300 долларов, а кроме того ему предоставят возможность пройти бесплатное комплексное медицинское обследование на базе одного из университетов.

Исследователи отмечают, что даже тот, кто попадет в контрольную группу, получит авокадо, однако съесть их можно будет после окончания эксперимента, передает Вести.ру.