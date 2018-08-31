В Болгарии после смертельного ДТП уволили трех министров

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов уволил трех министров из-за ДТП, в котором погибли 17 человек.

Как сообщает Euractive, на экстренном заседании Кабинета министров в пятницу, 31 августа, Борисов уволил министра внутренних дел Валентина Радева, министра транспорта Ивайло Московски и ответственного за региональное развитие Николая Нанкова.

Автобус, перевозивший пенсионеров, которые направлялись на выступление на фольклорном фестивале, 25 августа потерял контроль над участком недавно отремонтированной дороги и упал в пропасть, напоминает korrespondent.net.

Сначала власти попытались обвинить в аварии водителя автобуса, который выжил в ДТП. Но потом выяснилось, что авария произошла скорее всего из-за несоответствующего асфальтового покрытия, и которая разоблачила коррупцию и мошенничество в строительстве дорог в стране.

Образцы асфальта взяли для анализа. Его официальные результаты еще не объявлены, но эксперты отметили, что использованный асфальт не подходит для дорог, так как он предназначен для строительства парковых аллей.