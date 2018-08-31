Скоро Диснейленд во Флориде расширится - в нём откроют новую зону, посвященную «Звёздным Войнам». И эта новость должна порадовать не только юных фанатов вселенной, но и взрослых посетителей, так как вместе с Galaxy's Edge в парке появится выпивка.
Первый Диснейленд появился больше 60 лет назад, и всё это время на территории всех развлекательных парков Disney действовал строгий сухой закон, но скоро этой традиции придёт конец: в новой зоне Star Wars: Galaxy’s Edge появится буфет Oga’s Cantina, в котором можно будет приобрести тематические алкогольные коктейли, передает gmbox.ru.
Ранее выпить в Диснейленде могли только члены закрытого частного клуба Club 33, отделения которого есть в трёх парках. Теперь же это могут сделать все посетители парков, но не обошлось без важных ограничений: хотя вы можете приобрести алкоголь в баре Oga’s Cantina, выносит его за пределы буфета строго запрещено.
Зона Star Wars: Galaxy’s Edge должна открыться в флоридском Диснейленде летом 2019 года.
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