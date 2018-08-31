Иммунотерапия акне: учёные создают вакцину от угревой сыпи

Более 85% подростков и молодых людей во всём мире сталкиваются с проблемой, которая изрядно портит им жизнь: угревой сыпью, или акне. Это воспалительное заболевание кожи, которое в целом не опасно для здоровья, если, конечно, избегать радикальных методов борьбы с ним.

Дерматологи, косметологи и фармацевтические компании предлагают множество средств для лечения акне. Как правило, это лосьоны, кремы или мази, наносимые на кожу, а также курсы антибиотиков, отмечает Вести.ру.

По словам учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего, методы внешнего воздействия на угревую сыпь не всегда оказываются эффективными. Кроме того, подобные средства могут вызывать нежелательные побочные эффекты, например, сухость или раздражение кожи, а также оставлять следы от уже прошедшей сыпи. Что же касается антибиотиков, то бактерии, которые виновны в появлении прыщей, со временем вырабатывают к ним устойчивость. Если ситуация критическая, другого выхода нет, но в остальных случаях лучше отказаться от антибиотиков.

По этим причинам команда американских дерматологов и биомедиков решила создать принципиально новое средство, которое избавит миллионы людей от акне и при этом не будет вызывать побочных эффектов. Речь идёт о вакцине, которая позволит снизить кожные воспаления, действуя не снаружи, а изнутри.

Специалисты поясняют в пресс-релизе, что угревая сыпь – заболевание многофакторное, однако главным виновником её возникновения считается бактерия Cutibacterium acnes. Известно, что эти бактерии выделают токсин под названием CAMP-фактор. Он и провоцирует воспалительные реакции.

В ходе лабораторных тестов с использованием мышей и клеток кожи человека учёные доказали, что воспаление, вызванное CAMP-фактором, можно подавить при помощи специфических антител. Они не только уменьшают воспалительный ответ, но и снижают вирулентность бактерий, то есть их способность к заражению. Отмечается, что это первая вакцина, которая будет воздействовать на уже живущие в организме человека бактерии, а не на патогены, вторгающиеся извне.

Авторы разработки поясняют, что антитела, подавляющие действие CAMP-фактора, являются моноклональными, то есть их вырабатывают иммунные клетки, произошедшие от одной клетки-предшественницы. Такого рода антитела крайне эффективны: они могут справиться практически с любым природным антигеном.

На следующем этапе работы исследователям предстоит проверить, не нарушит ли вакцина микробный состав кожи. Это крайне нежелательный побочный эффект, поскольку микробиом обеспечивает гомеостаз, или саморегуляцию всех процессов, поясняют эксперты. Также команда намерена подробнее изучить подтипы бактерий C. acnes, чтобы выбрать наиболее подходящие антитела. Затем новинку протестируют на тканях людей, взятых при помощи биопсии. Далее последуют клинических испытания.