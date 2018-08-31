Со следующей недели стартует осенняя сессия парламента

Осенняя сессия законодательного форума начнется в понедельник, 3 сентября.

Управление парламента по связям с общественностью сообщило, что в начале сентября депутаты возобновят деятельность в рабочих органах законодательного форума, передает Молдпрес. В то же время Постоянное бюро парламента примет решение о том, когда состоится первое пленарное заседание новой сессии.

Согласно Регламенту парламента, законодательный форум созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, осенняя продолжается с сентября до конца декабря.

Весенняя сессия 2018 года завершилась 27 июля.