Директор Xiaomi показал по-настоящему "безрамочный" смартфон Mi MIX 3

Директор по продакт-менеджменту Xiaomi Донован Сунг (Donovan Sung) опубликовал в Твиттере первое изображение смартфона Xiaomi Mi MIX 3.

Его экран занял почти всю площадь лицевой панели, а динамик и фронтальную камеру расположили на другой части устройства, которую можно будет выдвинуть, передает tjournal.ru.

Сунг не раскрыл подробностей об устройстве, но отметил, что смартфон появится в продаже в октябре 2018 года. Судя по всему, Mi MIX 3 будет состоять из двух частей, которые можно будет раздвигать вручную или автоматически для доступа к камере и голосовому динамику.