Сюрприз от Эминема: без предварительных анонсов был выпущен новый альбом

Эминем без предварительных анонсов выпустил новый альбом под названием "Kamikaze" из 13 треков — это вторая пластинка рэпера за два года.

"Kamikaze" стал десятым студийным альбомом Эминема. В нём рэпер вновь упоминает Трампа, жюри премии «Эмми», журналистов и то, как давно он занимается музыкой. Композиция «Venom» войдёт в саундтрек одноимённого фильма с Томом Харди.

Помимо Эминема в альбоме приняли участие канадская певица Джесси Рейез, продюсер Пол Розенберг, рэпер Джойнер Лукас, а одним из исполнительных продюсеров выступил Dr. Dre.

Обложка «Kamikaze» отсылает к обложке альбома «Licensed to Ill» американской хип-хоп группы Beastie Boys.