У доцента киевского университета украли сумку с $90 тысячами

В Киеве грабители напали на доцента кафедры тюркологии столичного университета им. Шевченко Федору Арнаут. Об этом в пятницу, 31 августа, пишет Страна со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, инцидент произошел днем 30 августа на улице Анри Барбюса.

Доцент несла сумку, в которой было около $90 тысяч. В это время к ней подскочил незнакомый мужчина, резко вырвал сумку и скрылся в соседних дворах.

Полиция завела дело по статье о краже в особо крупном размере. Есть предположения, что кража произошла по наводке людей, которые знали о том, что доцент будет нести крупную сумму, и знали ее маршрут и время.

О потерпевшей из открытых источников известно, что она - ученый в сфере восточной филологии, кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркологии, передает korrespondent.net.