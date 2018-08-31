Археологи раскопали тайну Выборгского замка

В Выборгском замке в Ленинградской области археологи нашли тайную комнату – так называемый Тайный дом, о котором упоминалось в средневековых замковых отчетах.

Ученые полагают, что находка может стать ключом к легенде о подземном ходе между Замковым островом и городом, сообщает "Интерфакс".

Тайная комната – это небольшое помещение глубиной 4 метра, внутри видны кирпичные стены и каменная кладка. Археологи продолжают раскопки помещения.

Строительство Тайного дома, в котором была лестница, ведущая к проливу, упоминается в замковых отчетах 1561-1562 годов, передает Вести.ру.

Выборгский замок был основан в 1293 году. Масштабные археологические работы позволят изучить историю замка и в будущем сделать скрытые подземные сооружения экспонатами музея.