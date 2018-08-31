В Румынии растет число случаев лихорадки Восточного Нила

Растёт число жертв лихорадки Восточного Нила в Румынии. Заразу подхватили 117 человек, 12 из них погибли. Инфекцию переносят комары определенного вида. Попав в кровь, она вызывает менингит.

Болезнь протекает тяжело, и если у человека есть тяжёлые хронические заболевания - шансов выжить у него немного. Специалисты уверяют что говорить об эпидемии сродни той, что была зарегистрирована два года назад, пока рано.

Болезнь не передаётся от человека человеку. Власти приступают к массовой дезинсекции, чтобы остановить рост популяции комаров - переносчиков.