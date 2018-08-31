"ВКонтакте" разрешила скрывать профили от друзей

Соцсеть "ВКонтакте" обновила настройки приватности, добавив возможность для пользователей скрывать свои профили от друзей, сообщила пресс-служба ресурса.

"ВКонтакте" выпустила важное обновление настроек приватности. С сегодняшнего дня у пользователей соцсети появилась возможность закрыть профиль для друзей. Новые возможности призваны дать больше гибкости для защиты личного пространства пользователей, которые не хотят делиться своими записями и фотографиями за пределами узкого круга близких людей", — говорится в сообщении.

В закрытом профиле отображается минимум информации: имя и фамилия, превью главной фотографии (аватара), список общих друзей. Пользователь также может разрешить показ статуса, города, возраста и места работы. Контент и остальная информация на странице автоматически закрываются настройками приватности, передает РИА Новости.

В соцсети теперь также не отображается список людей, которые сделали репосты записей. Данная информация доступна только автору публикации, остальные пользователи видят общее количество репостов.

"За последнее время мы получили множество вопросов о том, как "ВКонтакте" работает с персональными данными пользователей. Мы хотим сделать этот процесс максимально прозрачным и сейчас готовим подробный информационный раздел на эту тему. Он будет включать принципы работы с данными: какую информацию мы храним на серверах, как долго, для чего она может быть использована и в каких случаях может куда-либо передаваться, а также сведения о политике обработки обращений государственных органов", — отметил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.