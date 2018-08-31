Житель Лондона получил пожизненный срок за покушение на убийство Терезы Мэй

Житель Лондона Наимур Захария Рахман приговорен к пожизненному заключению за покушение на убийство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, говорится в материалах суда.

В пятницу центральный уголовный суд Лондона завершил рассмотрение дела и определил меру наказания. Согласно материалам суда, Рахман остаток жизни проведет в тюрьме, при этом он не будет иметь права на досрочное освобождение в течение 30 лет.

Рахман признан виновным в том, что планировал взорвать ворота, ведущие на улицу Даунинг-стрит, где находится резиденция британского премьера, с тем, чтобы в возникшей панике убить Мэй при помощи ножей, передает РИА Новости.