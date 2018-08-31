На оборонном заводе имени Свердлова рассказали о причинах взрыва

Взрыв на заводе имени Свердлова в Дзержинске произошел при подготовке к уничтожению противотанковых мин, сообщил журналистам главный инженер, и.о. директора предприятия Михаил Лебедев.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области ранее в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что при взрыве на заводе ранения получили девять человек, трое из них погибли. В 13.00 мск пожар был потушен. На данный момент пятеро сотрудников завода считаются пропавшими без вести.

"Из Минобороны поступили противотанковые фугасные мины. Мы занимались их ликвидацией. Мины приходят к нам в разрушенных ящиках, мы перекладываем аккуратно и отправляем на площадку для уничтожения. Сегодня должен был быть последний день этой операции, которую мы проводили длительное время", — рассказал Лебедев.

По его словам, причиной взрыва стала "какая-то нештатная ситуация".

"Трудно сказать, что произошло: или было какое-то воздействие, или, может, не то поступило. Хотя пришли справки, что мины не представляют опасности и можно транспортировать их для уничтожения", — добавил он.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.