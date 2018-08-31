Вниманию путешественников: в "Шереметьево" перестанут объявлять опаздывающих по имени и фамилии

Опаздывающих пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево" перестанут объявлять по имени и фамилии, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Международный аэропорт "Шереметьево" сообщает об изменении системы оповещения пассажиров в связи с необходимостью соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (ст. 3, ст. 6). Теперь дикторы службы информации "Шереметьево" при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица", — говорится в сообщении.

Данные изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в "Шереметьево", передает РИА Новости.