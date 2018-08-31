В Одессе чиновники миграционной службы торговали поддельными паспортами

Чиновники миграционной службы Одесской области незаконно легализировали в Украине выходцев из Азии и Африки. Правоохранители установили более 60 фактов такой легализации. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские выяснили, что в течение 2014-2015 годов должностные лица Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области и его структурных подразделений занимались изготовлением и выдачей иностранцам поддельных паспортов граждан Украины. Для этого они использовали печати о регистрации, которые были захвачены на территории Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили более 60 фактов легализации выходцев из стран Азии и Африки. Полицейские провели 34 обыска по месту жительства уличенных лиц и в служебных кабинетах ГМС. Во время обысков изъято значительные суммы денег, документы и печати, передает korrespondent.net.

"Фигурантам преступной схемы объявлено подозрение по ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины служащим грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - отметили в полиции.