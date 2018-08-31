Мировой океан стал глубже

За последние 25 лет уровень Мирового океана вырос на 7,7 см. К соответствующим выводам пришла международная команда ученых на основе спутниковых данных, сообщает Earth System Science Data.

Рост уровня идет со средней скоростью 3,1 мм в год и при этом ускоряется на 0,1 мм ежегодно. Авторы исследования попытались оценить вклад различных обстоятельств в наблюдаемую картину. По их подсчетам, тепловое расширение воды пока играет ведущую роль - 42%. На долю таяния морских льдов, а также ледников Гренландии и Антарктиды, приходятся 21%, 15% и 8% соответственно.

Пока не понятна роль стока воды в океан через реки - ученые отметили, что неопределенность здесь слишком велика для того, чтобы делать какие-то выводы, передает korrespondent.net.

Уровень Мирового океана считается одним из важнейших индикаторов изменений климата на планете. Другие - это температура океана и поглощение им тепла, концентрация парниковых газов, кислотность вод океана, состояние ледников и состояние морского льда.