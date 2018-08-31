Украинец заказал через интернет убийство бывшей жены

Раскрыто убийство женщины в Виннице, тело которой нашли на улице. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Правоохранители опросили родных, знакомых, коллег и соседей погибшей и заподозрили в причастности к преступлению ее бывшего мужа, 45-летнего жителя Винницы. Установлено, что он заказал убийство своей бывшей жены из-за неприязненных отношений.

Благодаря оперативным и розыскным мероприятиям мужчину задержали, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему объявили о подозрении. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что 29 августа задержали подозреваемого в исполнении заказного убийства - 22-летнего жителя Полтавской области, передает korrespondent.net.