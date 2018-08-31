Джонни Депп отсудил состояние у своего юриста

Голливудский актер Джонни Депп выиграл судебную тяжбу со своим адвокатом. В скором времени он может лишиться статуса банкрота. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Известно, что актер подал в суд на Джейка Блума после развода с Эмбер Херд. Юридический консультант актера добросовестно помогал ему на протяжении 18 лет. Однако после того, как обратился к нему с просьбой выплатить обещанный гонорар, Депп ответил судебным иском к нему. Актер потребовал выплаты десятков миллионов долларов.

Претензия актера основывалась на том, что какие-либо письменные соглашения с Джейком он не заключал, а устные можно считать не действительными. Таким образом, он потребовал выплаты всех полученных от него гонораров.

В Голливуде практика устных договоренностей считается расхожей, а потому шансы у актера были довольно невелики. Однако судья Терри Грин оказался противником данной практики и встал на сторону актера.

Этим шагом он решил подстегнуть Голливуд отказаться от устных обязательств и прибегать вместо них к письменным, передает korrespondent.net.