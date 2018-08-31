Ученые нашли воду на Юпитере

Американские ученые обнаружили на Юпитере воду. Как заявляют специалисты, крупный атмосферный вихрь на газовом гиганте, который называют Большим Красным Пятном, содержит большое количество воды. Об этом пишет EurekAlert!.

Согласно проанализированным данным, которые были получены с помощью наземных инструментов, ученые выяснили, что вихрь состоит из трех облачных слоев. Наиболее глубокий из них, расположенный в 160 километрах под верхним облачным покровом, может содержать воду. Специалисты отмечают, что есть все основания считать, что там содержатся кристаллы замерзшей воды.

В случае, если теория подтвердится после изучения атмосферы автоматической станцией Juno, можно будет начать поиски воды и в других местах атмосферы газового гиганта.

Как известно, Большое Красное Пятно представляет собой самый крупный вихрь Юпитера и Солнечной системы в целом. Размеры его составляют около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину, передает korrespondent.net.