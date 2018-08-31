В результате взрыва в кафе погиб лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко

Лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко погиб в результате взрыва.

Взрыв произошел в кафе "Сепар", расположенном в центре Донецка. По данным СМИ, еще несколько человек получили ранения. Сепаратистские власти объявили о том, что подозреваемые в убийстве Захарченко были задержаны.



В Москве считают произошедшее терактом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — сказала Захарова журналистам.