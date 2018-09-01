Ванесса Маркес - американская актриса, известная ролью медсестры Венди Голдман в сериале "Скорая помощь", была смертельно ранена полицейскими в собственном доме в Южной Пасадене, Калифорния. Полицейские открыли огонь после того, как 49-летняя Маркес направила на них пистолет, впоследствии оказавшийся пневматической копией.
Полиция прибыла в дом Ванессы Маркес по вызову хозяина жилья, который пожаловался на агрессивное поведение женщины. Это был не первый подобный случай: как сообщается, Маркес страдала рядом психических расстройств, включая депрессию и невроз навязчивых состояний.
Вместе с полицией к дому Маркес прибыли психиатры, чтобы убедить женщину пройти обследование в клинике. По словам лейтенанта полиции округа Лос-Анджелес Джо Мендозы, было видно, что у Маркес не все в порядке со здоровьем. Через полтора часа уговоров женщина пришла в крайнее возбуждение, выхватила пистолет и направила его на полицейских.
Как минимум одна из пуль, выпущенных патрульными, попала в цель. Получившую ранение актрису доставили в больницу, но спасти ее не удалось, передает ВВС.
Ранее в своем "Твиттере" Ванесса Маркес признавалась, что страдает от неизлечимой болезни пищеварительной системы - целиакии, при которой организм не переносит глютен. Также, как пишут американские СМИ, Маркес страдала от ониомании - непреодолимого желания делать покупки.
Комментарии
- Украинскую группу обокрали на гастролях в Одессе
- Джонни Депп отсудил состояние у своего юриста
- Сюрприз от Эминема: без предварительных анонсов был выпущен новый альбом
- Взрослым разрешат выпивать в Диснейленде благодаря "Звёздным Войнам"
- Умер один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих
- В Брашове открылся фестиваль Cerbul de Aur
- YouTube назвал самые популярные клипы лета 2018 года
- Жерара Депардье обвиняют в домогательствах
- Невеста Роналду шокировала всех откровенным платьем на Венецианском фестивале
- Болдуин отказался от роли отца Бэтмена в фильме о Джокере
- Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время
- Украинскую группу обокрали на гастролях в Одессе
- Ученые выяснили, во сколько нужно завтракать, чтобы похудеть
- В работе Facebook произошел сбой
- В Каушанском районе расследуют похищение девушки
- В результате взрыва в кафе погиб лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко
- Ученые нашли воду на Юпитере
- Преступник напал с ножом на пассажиров на вокзале Амстердама
- Джонни Депп отсудил состояние у своего юриста
- Украинец заказал через интернет убийство бывшей жены
- Отец пообещал дочери деньги за баллы на экзамене, но недооценил ее способности
- Активисты ПДС, ППДП и ЛДПМ – русскоязычным гражданам: "Почему говоришь "по-свински"? Вам тут что, Россия? ". ВИДЕО
- Санду наняла телохранителя, который охраняет ее с пистолетом на политическом митинге. Она боится Нэстасе?
- СМИ: Актер сериала "Сваты" жестоко избил жену и опубликовал ее фото в соцсети
- Сотрудница банка воткнула клиентке в лицо ручку
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com