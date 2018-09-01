Актриса сериала "Скорая помощь" была застрелена полицейскими в США

Ванесса Маркес - американская актриса, известная ролью медсестры Венди Голдман в сериале "Скорая помощь", была смертельно ранена полицейскими в собственном доме в Южной Пасадене, Калифорния. Полицейские открыли огонь после того, как 49-летняя Маркес направила на них пистолет, впоследствии оказавшийся пневматической копией.

Полиция прибыла в дом Ванессы Маркес по вызову хозяина жилья, который пожаловался на агрессивное поведение женщины. Это был не первый подобный случай: как сообщается, Маркес страдала рядом психических расстройств, включая депрессию и невроз навязчивых состояний.

Вместе с полицией к дому Маркес прибыли психиатры, чтобы убедить женщину пройти обследование в клинике. По словам лейтенанта полиции округа Лос-Анджелес Джо Мендозы, было видно, что у Маркес не все в порядке со здоровьем. Через полтора часа уговоров женщина пришла в крайнее возбуждение, выхватила пистолет и направила его на полицейских.

Как минимум одна из пуль, выпущенных патрульными, попала в цель. Получившую ранение актрису доставили в больницу, но спасти ее не удалось, передает ВВС.

Ранее в своем "Твиттере" Ванесса Маркес признавалась, что страдает от неизлечимой болезни пищеварительной системы - целиакии, при которой организм не переносит глютен. Также, как пишут американские СМИ, Маркес страдала от ониомании - непреодолимого желания делать покупки.