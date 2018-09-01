Надолго запомнит свой 22-ой день рождения жительница села Токуз, Каушанского района. Незабываемым его сделал пастух из соседнего села. По его версии, он хотел по старой традиции украсть невесту, чтобы сделать предложение романтично. По версии несостоявшейся невесты, ее силой затолкали в машину, заманив обещанием продолжить вечеринку. Теперь девушка - героиня всех разговоров в селе, а влюбленный пастух - фигурант уголовного дела.
"Он затолкнул меня в машину, на заднее сиденье, сам сел туда же, ни слова не сказал. Машина тронулась. Я просила их остановится - но они молча ехали дальше", - рассказывает потерпевшая Мариана Зоп.
Мариана работает в овчарне, ее обидчик - пастух из другого села. Знакомы давно, поэтому, когда он позвонил и пригласил продолжить отмечать ее день рождения, девушка была непротив. Только не ожидала, что парень будет груб, как и его спутники - мужчина и беременная женщина.
"Я кричала, пока им не надоело. Они остановились, я открыла дверь, выскочила в поле подсолнухов и пошла домой. Я так плакала, что даже охрипла", говорит потерпевшая Мариана Зоп.
По версии женщины, находившейся в машине, девушка села к ним добровольно - и была явно навеселе.
"Взяла Василия под руку, подошла к машине, села, они после этого водку из одной бутылки пили по глотку", - сказала участница происшествия.
Но сцена происходила на глазах других работников овчарни. А они говорят, что Марианна сопротивлялась, а пытавшийся ей помочь отбиться от поклонника потирает ушибленное ухо.
"Мы пытались его остановить, но он предупредил, что врежет. И я сказал, что ударю - тогда он и дал мне кулаком", - отметил очевидец Тудор Морар.
Когда с горем пополам, полями и тропами Мариана уже под утро добралась до дома - увидела плачущую мать и полицейских.
"Судя по проведенным следственным мероприятиям, все указывает на то, что девушку похитили. Естественно, чтобы избежать уголовной ответственности подозреваемые пытаются как-то оправдаться. Они ее выкрали, чтобы отвезти на свою овчарню и заставить там работать", - сообщил глава ИП Каушанского района Виталий Арнауту.
Если версию полиции поддержат прокуроры, похитителям грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает canal3.md.
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