Поздний завтрак и ранний ужин способствуют снижению веса, говорят результаты эксперимента ученых из Университета Суррея в Великобритании. Описание исследования, опубликованное в Journal of Nutritional Sciences, приводит научный портал EurekAlert.
В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Они придерживались традиционного рациона питания, без строгих ограничений, но девять из них завтракали на полтора часа позже обычного и на полтора часа раньше ужинали.
В итоге люди, изменившие время приема пищи, похудели в два раза больше, чем люди, питающиеся по старому графику. Также первая группа заявила, что у них снизился аппетит и уменьшилось количество перекусов в течение дня, передает korrespondent.net.
"Как мы видели у этих участников, соблюдение такого приема пищи не всегда может быть совместимо с семейной и социальной жизнью. Но нужно стремиться к этому, поскольку потенциальные преимущества такой диеты очевидны," - заявил доктор Джонатан Джонстон из Университета Суррея.
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