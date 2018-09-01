Украинскую группу обокрали на гастролях в Одессе

Накануне в Одессе во время гастролей был ограблен автобус украинской группы СКАЙ. Об этом сообщил один из музыкантов коллектива в соцсети.

Инцидент произошел возле одного из пляжных клубов Одессы. Из автобуса похитили все инструменты, в том числе две эксклюзивные гитары музыкантов.

Группа СКАЙ через соцсети ищет свидетелей ограбления. Музыканты просят всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с ними через страницу в Facebook. Нашедшему инструменты обещают вознаграждение, передает korrespondent.net.