ПДС считает правильным, что группа унионистов перекрыла трассу и помешала дорожному движению

Партия «Действие и солидарность» солидарна с унионистами, которые сегодня днем заблокировали дорожное движение по трассе Кишинев-Леушены.

В сообщении на официальной странице в Фейсбуке говорится, что ПДС «осуждает насильственные и провокационные действия правоохранительных сил, подчиненных режиму Плахотнюка, в отношении участников Великого объединения, посвященного столетию объединения Бессарабии и Румынии, которые действовали таким же образом против Движения ACUM 26-27 августа». Напомним, что, по данным полиции, унионисты умышленно блокировали движение по трассе Кишинев-Леушены, на выезде из столицы. В пресс-релизе Генерального инспектората полиции отмечается, что унионисты не выполнили условия, которые сами выдвинули в предварительном заявлении о проведении Марша столетия. После демонстрации на ПВНС один из организаторов мероприятия Влад Билецкий попросил участников собрания отправиться к Барьере Скулень, где находились их автобусы. Полиция подчеркнула, что в завершении марша участники встречи умышленно заблокировали движение по улице Каля Ешилор и правоохранителям пришлось вмешаться, чтобы разблокировать трассу, в том числе для возобновления дорожного движения в сторону Леушен.

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