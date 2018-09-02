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Уточнения полиции: Унионисты планировали привезти автобусы на ПВНС, что неприемлемо по соображениям безопасности
// фото: politia.md
11:22, 02 Sep 2018
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После субботнего Марша столетия полиция выступила с уточнениями для того, чтобы положить конец манипуляциям в общественном пространстве. В этом контексте Генеральный инспекторат полиции (ГИП) обращает внимание на несколько нарушений, допущенных организаторами, молдавскими и румынскими гражданами.

«Участники акции, вопреки положениям предварительной декларации, планировали привезти транспортные средства на ПВНС, что во время манифестаций неприемлемо по соображениям безопасности, как и во избежание нарушения дорожного движения в зоне. Тем не менее, демонстранты пытались заставить власти разрешить им доступ, неоднократно демонстрируя агрессивное поведение», - говорится в пресс-релизе полиции.

«Из видеороликов, которые появились в публичном пространстве, видно, что участники заблокировали дорогу, что незаконно и ограничивает право на свободное передвижение других граждан», - отмечают в ГИП.

В результате «в соответствии с правовыми положениями полицейские заставили демонстрантов разблокировать трассу, а затем насильно эвакуировали людей с проезжей части на обочину».

ГИП настаивает на том, что все действия полиции «полностью вписываются в правовые нормы и были предприняты после бесчисленных дискуссий с демонстрантами, и им была предоставлена возможность добровольно вернуться в рамки закона, но они отказались».

В то же время полиция подчеркнула, что обеспечивает безопасность любой демонстрации и соблюдает право на свободу выражения, но не допустит нарушения закона и при необходимости незамедлительно вмешается для его соблюдения.




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