Солист U2 Боно потерял голос на концерте в Берлине

Ирландская группа U2 приняла решение отменить концерт в Берлине после того, как ее солист Боно потерял голос во время выступления.

Инцидент произошел в субботу на стадионе Mercedes-Benz Arena во время концерта в рамках мирового тура Experience + Innocence.

"Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме, и его голос был в отличном состоянии перед шоу, мы все с нетерпением ждали второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он совершенно потерял голос", - говорится в заявлении на сайте группы.

Концерт должен был продлиться два часа, но музыкантам удалось исполнить только три песни. На четвертой - Red Flag Day - Боно начал терять голос.

Следующую песню Beautiful Day он уже не смог закончить. Музыкант извинился перед фанатами. "Я думаю, нам не стоит продолжать. Это неправильно по отношению к вам", - сказал музыкант. Боно объявил десятиминутный перерыв, чтобы понять, что произошло, но так и не вернулся на сцену, передает ВВС.

Фанатам было объявлено, что концерт отменяется. Боно пообещал, что группа запланирует новое выступление в Берлине.

Большинство поклонников с пониманием отнеслись к этой ситуации и поддержали музыканта аплодисментами и криками "Боно, мы любим тебя". В социальных сетях появился хэштег #getwellbono - пользователи желают Боно скорейшего выздоровления.

Причина потери голоса певца пока неизвестна. В официальном заявлении музыкантов говорится, что до концерта Боно был в отличной форме и не имел никаких проблем с голосом. Некоторые фанаты предположили, что дело могло быть в слишком сильной работе дым-машин на концерте.