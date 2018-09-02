На юге Эквадора в результате аварии пассажирского автобуса погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает CNN.
Автобус направлялся из города Куэнка в Эквадорских Андах в город Лоха, который расположен на высоте в 2 380 метров над уровнем моря, передает korrespondent.net. Согласно заявлению Национального агентства по вопросам транспорта страны, в результате аварии также пострадали 37 человек.
Директор Национального агентства транспорта Пабло Калле заявил, что водитель автобуса превышал лимит скорости. Калле также сообщил, что приостанавливает действие разрешения на пассажирские перевозки автобусной компании, транспорт которой попал в аварию.
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