Google Chrome изменит внешний вид

Один из самых популярных браузеров в мире Google Chrome вскоре изменит свой дизайн. Обновленную версию браузера должны показать во время презентации 4 сентября, сообщает iTechua.

"Внешний вид браузера изменится на всех платформах, произойдет это в рамках обновления Chrome 69. Новый дизайн на компьютерах получит больше белых тонов", - говорится в сообщении.

Что касается мобильной версии, то она существенно изменится для устройств на iOS. В мобильных устройствах Apple Google элементы управления будут перемещены в нижнюю часть экрана, что должно упростить его использование одной рукой, передает korrespondent.net.