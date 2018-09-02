В Нигерии боевики напали на военную базу: 30 погибших

На северо-востоке Нигерии в результате атаки исламистов на военную базу погибли около 30 военнослужащих. Как сообщили военные источники Reuters, нападение произошло в четверг, 30 августа, но известно о нем стало 2 августа из-за того, что это случилось в отдаленном районе страны в деревне Зари около границы с Нигером.

"Битва продолжалась около двух часов, и наши коллеги сражались с ними, но все было плохо, пока не появились истребители. Мы потеряли около 30 наших солдат и около 10 получили ранения", - рассказал военный.

По данным агентства, военных атаковали боевики "Исламского государства в Восточной Африке", крыло группировки Бохо-Харам, передает korrespondent.net.

Представитель Министерства обороны Нигерии подтвердил, что были столкновения с Боко Харам в деревне Зари, но не уточнил число погибших и пострадавших среди личного состава. По его словам, были уничтожены несколько боевиков и их оружие.