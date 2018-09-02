В Афганистане упал вертолет молдавской компании с пилотами-украинцами

В Афганистане в воскресенье, 2 сентября, разбился молдавский вертолет Ми-8 с тремя украинцами-членами экипажа, двое из них погибли. Общее число жертв аварии - 12 человек, сообщает пресс-служба Управления гражданской авиации Молдовы.

Отмечено, что вертолет, принадлежавший авиакомпании Valan International Cargo Charter, упал вскоре после взлета с военной авиабазы ​​в Мазари-Шарифе.

В управлении также уточнили, что всего на борту воздушного судна находились три члена экипажа, которые были гражданами Украины, и 11 граждан Афганистана. В результате аварии погибли два члена экипажа и десять пассажиров. При этом о состоянии выжившего третьего украинского пилота не сообщается.

Как заявил представитель 209-го армейского корпуса Шахин Ханиф Резайе, инцидент произошел из-за технической неисправности, передает korrespondent.net.