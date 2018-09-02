ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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